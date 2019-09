Dalma Maradona posteó una foto de Claudia Villafañe con un fuerte mensaje, tras el allanamiento a su madre: "De fondo, los que te faltan"

La mañana de este miércoles arrancó movida en el plano mediático con el allanamiento al departamento de Claudia Villafañe, impulsado por Diego Maradona en medio de la disputa por las camisetas del exfutbolista.

El abogado del Diez, Matías Morla, llegó hasta la mítica esquina de Segurola y La Habana, donde se encontró con Fernando Burlando, defensor de la madre de Dalma y Gianinna.

"Acá paseando con mi abuela y de fondo los que te faltan... ¡A falta de 2 ...3!", escribió Dalma, en la foto de su mamá que publicó en Instagram. G-plus

Horas después del gran operativo judicial (en el que no se encontraron las prendas y despertó la furia de Maradona en Instagram), la actriz publicó una foto de la empresaria paseando a su beba, Roma, con una escultura con forma de tres huevos gigantes de fondo y un fuerte mensaje. “Acá, paseando con mi abuela y de fondo los que te faltan... ¡A falta de 2 ...3!”, escribió Dalma junto la imagen.

Las especulaciones no tardaron en llegar. ¿Para quién fue el mensaje? ¿Para su padre?

Viendo los comentarios, Dalma le agregó una oración más al posteo, tal vez para dar otra pista: "Para hablar de un desalojo de una abuela de 83 años…", escribió. Y la respuesta al enigma estaba en Intrusos, donde minutos antes del posteo habían mostrado una nota a Morla, post operativo judicial en Villa Devoto.

En esa entrevista, el abogado de Maradona dijo: “Diego pidió también que desalojen de inmediato el departamento de la calle Nazarre, que está a nombre de él. ¿Si sabe que la madre de Claudia vive ahí? Acabo de cortar con él y me dijo que inicie el desalojo. No sé si sabe quién vive o no, es un departamento, que lo quiere tener vacío”.

Además, en sus historias de la red social Dalma publicó la caricatura de un hombre con traje, portafolio, orejas grandes y la frase “viene el karma… corre”.

A buen entendedor...