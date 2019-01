Dalma Maradona mostró el vestidor que Claudia Villafañe le organizó a su beba: "¡Miren el nivel de obsesión!"

Dalma Maradona (31) transita con felicidad su séptimo mes de embarazo y la actriz se divierte en las redes sociales mostrando algunos aspectos de la intimidad familiar de su "dulce espera". Casada con el exrugbier Andrés Caldarelli (31), la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe mandó al frente a la abuela de la “Pipita”.

A través de Instagram Stories, Dalma se rió a carcajadas al exhibir el guardarropas que le organizó Villafañe a su nieta: "Hasta que llegue el placar de la Pipita tengo todo acá. Les quiero mostrar el nivel de obsesión de mi madre, que ya le lavó y ordenó todo por talle, mangas largas y cortas".

Así, tras mostrar prendas colgadas en pequeñas perchitas y varios pares de calzados, la actriz continuó con su irónica descripción: "Conjuntos, bodies. ¡Es insportable! Igual te amamos, Clau. No es bullying". Ese video fue acompañado por la frase “sin vos me muero, @claudiavillafañeok" sobreimpresa en las imágenes.

Con los sucesivos posteos , las seguidoras de manifestaban la sana envidia que tenían de que Claudia le preparara con tanta dedicación y amor las cosas a su nieta. Entonces, Dalma bromeó: “¿Qué parte de ‘no la pueden defender’ no quedó clara?”. Y concluyó con gracia: “Bueno, basta. Me rindo. ¡Ustedes nunca van a parar de defenderla! Muchas me piden que vaya a acomodarles su placard. Ella va encantada de la vida, chicas. No se lo digan dos veces”.