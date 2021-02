Dalma Maradona explotó contra Leopoldo Luque: "Sos un HDP; ¡acabo de escuchar sus audios y vomité!"

Las últimas horas se difundió una polémica conversación entre el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. “Hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo”, afirma quien era amigo del Diez, cuando le avisaron que se había descompensado. Esa fuerte conversación hizo que Dalma Maradona lance furiosos mensajes.

“Luque sos un HDP y ojalá se haga justicia, ¡pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! ¡Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! ¡Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!”, escribió, indignadísima en sus redes sociales.

También Dalma reprodujo un tweet del abogado de su padre dándole su apoyo al neurocirujano, unos días después de la muerte de Diego. “Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego. Cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te queria. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”, puso Morla en Twitter.

Picante, tras publicar el mensaje del abogado dándole aliento a Luque, la actriz siguió. “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar vos y todos los que te defienden? Si la verdad siempre triunfa, ¡ustedes dos van presos!”, acotó.

También la hija de Claudia Villafañe lanzó otro enardecido mensaje con un enigmático destinatario. “¡No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! ¡Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! ¡Yo no voy a parar!”, cerró Dalma Maradona. ¿Qué dirán Leopoldo Luque y Matías Morla?

