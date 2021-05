Dalma Maradona disparó contra Verónica Ojeda: "Le pasó lo mismo que nos hizo ella; no nos comunicaba con mi papá"

La semana pasada, a cinco meses de la muerte de Diego Maradona, salió a la luz el extenso informe que realizó una junta médica para evaluar las causas de la muerte del Diez y si hubo negligencia por parte de los profesionales que lo atendieron.

"El accionar de los médicos fue ineficiente, inadecuado y temerario… No se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud", expresa el informe, en una de las 70 fojas.

Afectada con las dramáticas conclusiones, Verónica Ojeda salió al aire en LAM, expresó su angustia por el desenlace del padre de su hijo, Dieguito Fernando Maradona, y se cruzó fuerte con Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, quien sostuvo que "nadie quería estar al lado de Maradona”. Y agregó el letrado: "Muere sin un solo pariente alrededor. El hombre estaba enfermo y nadie estaba con él".

"Muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella. Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo", escribió Dalma. G-plus

Enfurecida, Ojeda expresó: "¡Para eso estaban los profesionales! A las hermanas, en la internación de Tigre, no las vi. Siempre estaban Dalma y Gianinna. A mí me costaba mucho ir a Tigre, creo que fui 2 o 3 veces, porque yo tenía una hora y media para ir, y una hora y media para volver. Era todo un caos, un lío. Yo iba hasta con la psicopedagoga (de Dieguito). También estaba Jana cerca. En cierto modo, ellas se organizaban".

Haciéndose eco de las conclusiones de la junta médica y de las palabras de Verónica, el periodista Pablo Layús tuiteó: "Si pudiéramos hacer un informe con la cantidad de veces que @dalmaradona, Gianinna y @Veruojeda25 contaron que querían hablar con Maradona y no podían porque el 'entorno' no las dejaban, no nos alcanzaría un programa. ¿Se acuerdan? Esta situación cansa a cualquiera".

Activa en la red social y tras ser arrobada por Layús, Dalma Maradona no dudó en recoger el guante y arremeter contra Verónica Ojeda, a quien durante mucho tiempo señaló como una de las responsables de su distanciamiento con Diego.

"Con la única diferencia de que muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella. Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo", escribió la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe, sin piedad con Ojeda.