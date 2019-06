Dalma Maradona, contundente ante la versión de que Diego conoció a su hija Roma: "Sería una linda noticia pero..."

El conflicto de Diego Maradona con sus hijas Dalma y Gianinna comenzó cuando decidió accionar judicialmente contra su mamá Claudia Villafañe y parece no tener fin.

Diego no solo pegó el faltazo en la boda de Dalma con Andrés Caldarelli sino que el Diez tampoco viajó para conocer a la hija de la actriz, su nieta Roma.

Esta semana, Lío Pecoraro aseguró que Diego, que se encuentra en este momento en Argentina, había conocido finalmente a la niña gracias a que habría intercedido Rocío Oliva, su exnovia, con quien retomó el contacto al llegar al país.

“El encuentro entre Rocío Oliva y Diego Maradona fue para que se volvieran a vincular padre e hija. En limpio: Rocío intercedió para que Diego y Dalma se encuentren y eso ocurrió el sábado y conoció a su nieta Roma. Felices los 4!”, contó el periodista en Twitter.

"¡Obvio que sería una linda noticia pero no sucedió, por lo tanto es una mentira! Tu fuente confiable se quedó sin agua" G-plus

Sin embargo, Dalma salió con todo a desmentir la información: “¡Lío! ¡Te pasaron mal la info! ¡Nada de lo que decís es cierto! ¡UNA PENA! ¡Que a mí nadie me meta en el medio y menos a mi hija! ¡Gracias! ¡Un beso!”.

El periodista, sin embargo, mantuvo su postura y escribió: “Dalma desmiente mi versión. Está en su derecho. Ojalá todo en esa familia esté en armonía. La Claudia y la chicas me caen muy bien”.

Molesta, la actriz volvió a escribirle luego de que Pecoraro se negara a borrar el tweet con la noticia: “¿Pero para que hacés eso? ¡NO ENTIENDO! ¿La persona en cuestión te dice que las cosas no son así y la seguís? ¡Te pido que no hablés de mi hija y menos diciendo cosas que no son ciertas!”.

Incluso Lío le comentó: “Lo que conté fue con la mejor y con una fuente muy confiable. Si vos decís que no ocurrió ojalá suceda pronto. Pero era para festejar. Linda noticia”. Y ella respondió: “¡Obvio que sería una linda noticia PERO NO SUCEDIÓ por lo tanto es una mentira! Tu fuente confiable se quedó sin agua”.

