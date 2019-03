Dalma Maradona contó cómo fue la especial elección del nombre de su hija, Roma... ¡minutos antes de dar a luz!

A 15 días de convertirse en madre por primera vez, Dalma Maradona (31) dio detalles de los primeros días de vida de su hija, Roma, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli (31), y reveló cómo fue la significativa elección del nombre, que haciendo una lectura al revés forma la palabra "amor".

"Fue muy lindo porque el día que me tengo que internar, que estaba re asustada, Andrés viene y me dice 'se va a llamar Roma'. Era el nombre que yo quería cuando nos conocimos siete años atrás, pero me había olvidado". G-plus

"Roma es una santa y, aunque duerme todo el día, tiene que comer cada tres horas", contó la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe en El Espectador, el ciclo radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina.

Luego la joven actriz contó que minutos previos a dar a luz, a través de una cesárea, Andrés terminó de definir el nombre de la niña ¡y era el que Dalma tanto quería!

"Me había olvidado de que cuando lo conocí a Andrés y nos pusimos de novios, le dije que mi primera hija se va a llamar Roma. Después pasaron casi siete años y teníamos otros nombres. A él le gustaban unos que a mí no me gustaban y no nos podíamos decidir. Y fue muy lindo porque el día que me dicen que me tenía que internar, que yo me pongo a llorar y estaba re asustada, Andrés viene y me dice 'es Roma'. Y me recordó que era el nombre que yo quería cuando nos conocimos", describió Dalma, con dulzura. Y remarcó: "Roma tiene un solo nombre y los dos apellidos".