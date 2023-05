Dalma Maradona confesó que le escribió a Jimena Barón tras escuchar sus declaraciones: "Hay algo que no entendí de lo que ella dijo y quiero hablarlo de manera privada"

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la nota que Jimena Barón le dio a LAM donde habló de cómo cambió la amistad que la unía a Dalma Maradona (desde que su hermana, Gianinna, comenzó una nueva historia de amor con Daniel Osvaldo) la hija del Diez rompió el silencio y habló de este tema.

“Yo siento que es algo que quiero hablar con ella en lo privado. Vi la nota que dio y dije ‘bueno, vamos a hablarlo’, si es que todavía ella tiene ganas de hablarlo, y si yo también lo quiero hablar. Lo quiero hacer de manera privada y por eso ahora no tengo nada más para decir solo que vi lo que dijo y le escribí”, comenzó diciendo Dalma en el ciclo de América.

“En realidad, (le escribí) para hablar de esto. Hay algo que yo no entendí de lo que ella dijo y yo quiero hablarlo de manera privada. Tengo ganas de decírselo a ella y no a vos (por el cronista), no es de mala”, agregó la cuñada de Osvaldo, quien tiene a Morrison con Jimena.

Y cerró, sincera: “Realmente, la que era amiga, amiga, amiga de ella era yo. Nos conocimos a los 11 años y duró el vínculo, fuimos amigas por mucho tiempo. Entonces, lo que yo tenga para decirle a ella, quiero hacerlo de forma privada sí es que hay algo para decir. Capaz decimos ‘no se dio y ya está’ o capaz lo podemos hablar, no sé. Por respeto a mi amistad de tantos años, prefiero hablarlo en lo privado. No sé qué va a pasar”.

FUERTE RESPUESTA DE JIMENA BARÓN SOBRE LA POSTURA QUE TOMÓ DALMA MARADONA TRAS SU PELEA CON GIANINNA

El dolor que sintió Jimena Barón al enterarse que una de sus mejores amigas, Gianinna Maradona, había comenzado una historia de amor con su ex, Daniel Osvaldo (con quien tiene a su hijo, Morrison) empeoró tras perder su amistad con Dalma Maradona.

E indagada por esto, Jimena trató de darle un cierre a un momento de su vida que le ocasionó mucho dolor: “Yo no quiero seguir con este tema, ¿viste? Nada, ya está”, comenzó diciendo en una nota que le dio a LAM.

Sin embargo, luego se confesó: “Hubo como una decisión familiar de ausentarse, que es como la historia de mi vida. Pero bueno, nada, está bien, que sé yo, ni idea. Trato de empatizar, igualmente, pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas”.

porque también hay que soltar y avanzar ”, cerró la actriz y cantante (que compuso el tema, inspirada en la traición de Gianinna), muy movilizada.