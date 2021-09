Dallys Ferreira reveló la dura pregunta que le hizo su hija al ver que una mujer la agredió en la calle: "¿Esa señora fue a prisión?"

Instalada en Paraguay hace un tiempo, Dallys Ferreira se convirtió en noticia al hacer pública la agresión física y verbal que recibió en la vía pública, estando en compañía de su pareja, Nicolás Sporleder, y su hija, India, quien quedó muy angustiada con la situación que presenció.

La conductora le dio una nota a Intrusos en la que contó que fue blanco de un tremendo ataque cuando bajó a tomarse una foto en la calle y la dueña de una casa la insultó y le pegó con un palo, tanto a ella como a Nicolás.

"Paso muy seguido por ahí porque vivo cerca. Entonces, estacionamos el auto al frente (de la casa de la señora) porque mi gordita estaba dentro, con la ventanilla baja y con dibujitos. Bajamos a hacer las fotos. Mi gorda por suerte no bajó. A veces va y se sienta al costadito", comenzó diciendo Dallys, aún alarmada por la agresión y mostrando a cámara las lesiones en su rostro.

"Ella todavía no quiere hablar del tema. Sí me preguntó si la señora fue a prisión. Pero cuando hablo con NicolÁs, nos pide que no hablemos, que la pone muy triste y se pone a llorar". G-plus

Atenta a su fuerte relato, Virginia Gallardo le preguntó a Ferreira: "¿India vio la situación?". Y Dallys no solo asintió, sino que reveló la dura pregunta que le hizo su niña, de tan solo 5 años.

"Ella todavía no quiere hablar del tema. Sí me preguntó si la señora fue a prisión. Pero cuando hablo con Nicolás, nos pide que no hablemos, que la pone muy triste y se pone a llorar", contó la conductora.

Más sobre este tema La nueva vida de Dallys Ferreira en Paraguay: "Ver a mi hija disfrutar de la tierra de su mamá es maravilloso" Dallys Ferreira, íntima sobre su deseo de volver a ser madre: "Quiero ir a un consultorio y ya sacarme el DIU"

Preocupada por el terror que le quedó a su hija, Dallys Ferreira agregó: "Lo que más me duele es que mi hija estaba presente ahí. Tiene cinco años".