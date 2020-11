Dalia Gutmann reveló que le propuso casamiento a Sebastián Wanraich ¡y él la rechazó!: "Me dijo 'no da'"

Como todos los sábados, los invitados de PH, podemos hablar abrieron su corazón y compartieron con los televidentes momentos de su vida personal. Y en su caso, Dalia Gutmann sorprendió con su relato.

“Pasen al punto de encuentro los que hicieron o recibieron una propuesta de casamiento”, fue la consigna de Andy Kusnetzoff. A lo que la humorista sorprendió con su respuesta: “Yo no estoy casada y nunca me hicieron una propuesta de casamiento. Es tristísima mi vida”.

“Tengo 42 años, casi 43 y la vez que le propuse seriamente e hice unos llamados de preproducción para saber cosas de la fiesta, el presupuesto y todo, él no quiso. Me dijo ‘no da’ y no me casé”, agregó, en referencia al papá de sus hijos Kiara y Federico, Sebastián Wainraich, con quien lleva 19 años juntos.

“Yo tampoco soy Susanita, no es que me vuelve loca la idea. Fue en serio y soy una convencida de que no te tenés que perder experiencias copadas en la vida. Casarse es copado, teóricamente, y me lo perdí”, cerró, entre risas.