Un cura calificó a Tini Stoessel de “Anticristo”: “Le pido a la Virgen que cuide nuestras niñas”

En medio de los fuertes rumores de crisis de pareja con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel enfrentó la fuerte crítica del obispo uruguayo Jaime Fuentes.

Esta persona criticó a la cantante por las letras de sus canciones. Y le pidió a la Virgen que protegiera a las niñas que la siguen.

Además, destacó los fragmentos que más lo indignaron. E hizo un tremendo descargo mediante un video que publicó en YouTube.

QUÉ DIJO EL CURA URUGUAYO SOBRE TINI STOESSEL

El Obispo contó que le llama la atención que Tini tenga tanto éxito entre sus seguidoras.

"¿Ustedes han visto algún video de esta chiquilina? ¿Han escuchado sus letras?".

"¿Han escuchado sus letras?". G-plus

"En mi cama no voy a dormir... donde sea la vamos a seguir. Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza. Aquí llegó la triple T: Tini, Tini, Tini. Que yo no tomo agua, solo Martini", fueron las frases de La Triple T que más indignaron a Fuentes.

Y se despidió pidiéndole a la Virgen que proteja a quienes le escuchan.

"Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás". G-plus

"Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás", cerró el Obispo de los departamentos de Rocha, Maldonado y Lavalleja tras el show de Tini en Montevideo.

¡Fuerte!