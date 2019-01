¡Cuidado, depredador suelto! Lhoan, un soltero desbocado en las playas de Punta del Este

“Ya no hay chance de que volvamos a estar de novios. La quiero mucho, pero en pareja ya no vamos a estar. Hicimos terapia de pareja, pero no llegamos a un acuerdo. Ella no estaba muy de acuerdo con mi decisión”, le dijo Lhoan a Ciudad, en noviembre pasado, cuando confirmó su enésima separación de Charlotte Caniggia.

Cada uno por su lado, el cantante disfruta al máximo de su primer verano de soltero en las playas de Punta del Este, mientras que la hija de Mariana Nannis se encuentra en Buenos Aires, instalada en el Faena Hotel de Puerto Madero.

Ciudad encontró a Lhoan en la playa del Enjoy en plena “búsqueda” de un nuevo amor. El cantante se pasó toda la tarde pavoneándose con distintas mujeres y luciendo sus músculos.

Primero, el ex de Charlotte conversó muy animadamente con una modelo paraguaya llamada Jennifer, quien lucía gafas oscuras y un coqueto sombrero. Luego, tomó un camastro del balneario, donde aprovechó para charlar con una empresaria rubia, de bikini rosa. Finalmente, disfrutó de la romántica caída del sol junto a una morocha llamada Martina, también oriunda de Paraguay.

