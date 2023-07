Crudo relato de Verónica Ojeda, a 10 años de operarse con Aníbal Lotocki: "Tengo granulomas en varias partes del cuerpo"

A poco de conocerse que Aníbal Lotocki fue inhabilitado por la Justicia para ejercer la medicina, Verónica Ojeda dio detalles de la experiencia personal que tuvo a casi 10 años de haberse operado con él.

"Cuando tuve a Dieguito (fruto de su relación con Diego Maradona) había engordado un montón, había engordado 26 kilos. Me sentía con exceso de peso y decidí operarme. Los cirujanos que consulté me decían que no era el momento, que tenía que esperar unos meses, hasta que una amiga me pasó el contacto de Lotocki", comenzó diciendo Verónica en una nota que le dio a LAM.

"Cuando lo fui a ver a Lotocki, me dijo 'te opero la semana que viene'. Me hice unos estudios y me operé. Me hice una lipo general y, después de eso, él decidió colocarme relleno en las caderas. Yo lo único que le pedí fue una lipo porque yo creí que lo necesitaba, lo otro que me hizo no se lo había pedido”, agregó, firme.

Asimismo, la entrevistada confesó que hasta el día de hoy siente dolores: "Después de la operación me interné en una clínica. La madrina de mi hijo me va a ver y yo estaba muy mal, me sentía muy mal. Ella me dice 'te veo muy mal'. Yo me quería levantar de la cama y no me podía levantar. Lo intenté y me desvanecí".

"Me acuerdo que, además, perdía mucha sangre. Me trasladaron a otra clínica, en Ezeiza, donde me hicieron una trasfusión de sangre. Vuelvo a mi casa, a hacer reposo, y me vuelvo a sentir mal. Me llevan a Los Arcos y ahí me hacen una doble transfusión de sangre. La pasé muy mal. Después de eso no me quise hacer nada más. Tengo granulomas en varias partes del cuerpo", cerró Ojeda, a corazón abierto.

FUERTE ANÁLISIS DE DALMA MARADONA SOBRE LA RELACIÓN DE VERÓNICA OJEDA CON CLAUDIA VILLAFAÑE

Después de que en agosto pasado Verónica Ojeda se cruzara con Claudia Villafañe en el ciclo de Jorge Rial (luego de que la ex del Diez expresara su molestia a raíz de las fulminantes declaraciones de Mario Baudry en su contra respecto a la herencia de Diego), Dalma Maradona rompió el silencio.

Invitada al piso de LAM, Dalma reveló que Villafañe está en pleno litigio legal con Ojeda: “Mi mamá tuvo una mediación después de que hayan hablado de ella en un programa y Verónica nunca se presentó, fue Mario Baudry que tampoco pudo demostrar nada de todo lo que se dijo”, comenzó diciendo al aire.

“Todos tenemos que tirar para un mismo lado y estar unidos de verdad contra las personas con las que tenemos que estar. Y supuestamente, eso estaba ok”, agregó, dejando en claro que los hijos de Diego parecían haber conciliado una tregua que no tuvo buen final.

(a Verónica)”, cerró la entrevistada , en una profunda entrevista en la que respondió todas las preguntas dey las angelitas.