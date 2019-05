El cruce de mensajes de Karina Iavícoli con Moria Casán y Ángel de Brito, tras el golpe de Graciela Alfano

Un muy tenso momento se vivió el viernes pasado en Los Ángeles de la Mañana luego que Karina Iavícoli le recriminara en vivo a Graciela Alfano haberla golpeada durante una nota. Y tras el escándalo en televisión, hubo repercusión en las redes.

Moria Casán se hizo eco de lo sucedido y retwitteó una nota de Ciudad con un mensaje para la periodista. “Aguante @Karinaiavicoli hay que frenarla a mi tal vez primita. ¡Otra que volvió a los medios gracias a mi! Que no se suba al altar de las angelitas que ya esta ganado por @AngeldebritoOk y sus años de ser líder en el rubro”, publicó en Twitter la One.

“¡Porque todo lo que entra tiene que salir!”, le respondió Iavícoli junto al emoji de una serpiente. Ángel de Brito no se quedó afuera del cruce y añadió: “Por algo sos la One. ¡Siempre a favor de los buenos profesionales de prensa! Y sin ningunearlos. Primita, ¡jajajaj! ¡Te veo a la tarde en Game of Vayainas!”.

En el último programa del ciclo de eltrece, Iavícoli sorprendió a todos al hacer un fuerte reclamo a Alfano. “Me acaba de pegar. Me duele el brazo del golpe que me dio. Te lo tengo que decir. Me dolió. Me pegaste fuerte, te lo tengo que decir porque no tengo por qué aguantármelo porque me molestó”, acusó la periodista a la nueva panelista.

Tras unas tibias disculpas en TV, Graciela recurrió a Twitter para lanzar un irónico mensaje. "Fue un manotazo sin intención, ya que no hay razón para que yo le pegue a Karina. No sabía que tenía una mano tan fuerte", escribió la exvedette.

Por que todo lo que entra tiene que salir! 🐍 — Karina Iavicoli (@Karinaiavicoli) 24 de mayo de 2019

