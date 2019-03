El amor volvió a sonreirle a Pampita (41) y la certeza de que el flechazo de Cupido fue certero le dio la tranquilidad suficiente como para mostrarse en público con Mariano Balcarce (32), su flamante pareja.

El romance se hizo público a fines de febrero cuando Ángel de Brito posteó las fotos de la modelo y el joven empresario, y luego fue el propio muchacho el encargado de confirmar el vínculo en diálogo radial con Oscar González Oro.

Así de rápida e intensa es la relación que apenas llevaría un mes, dado que a mediados de febrero Balcarce se habría tomado un avión rumbo a Miami para verla en medio de sus vacaciones con Bautista (10), Beltrán (6) y Benicio Vicuña (4).

Ante este panorama, Yanina Latorre y Evelyn von Brocke coincidieron en criticar el supuesto "apuro" de Pampita por presentar a su pareja, primero a sus hijos y luego en sociedad. Asombrada, Evelyn exclamó: “¡Qué rápido! Tengo amigas que tardan un año en presentarle el novio a los hijos y a la familia. Es increíble”.

Entonces, Yanina Latorre se plegó a la reflexión de Evelyn von Brocke: "En esta estoy con Evelyn, se puede tardar un minuto en tener un novio, ¿pero presentárselo tan rápido a los chicos? Estará enamorada pero no sabe si en un mes lo deja, la dejan o no pegan. Los chicos no van a entender nada. Lo digo de verdad. Por mí que tenga 20 novios pero que no se los presente a los chicos. No es por Pampita, si fuera otra persona también lo diría".