La crítica letal de Tartu por el video del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos: "Es horroroso en muchos aspectos"

A la indignación generalizada por la aparición de una serie de videos inéditos sobre el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, en julio de 2020 en plena vigencia del más estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio, se sumó Augusto Tarúfoli. "Ese video es horroroso en muchos aspectos", disparó Tartu en Los Ángeles de la Mañana.

En referencia a Fabiola Yañez, la pareja de Alberto Fernández, el periodista se explayó: "El comportamiento es típico de celebrity argentina, cuyos amigos son el peluquero, el vestuarista, el maquillador, el que le lleva la cartera. Siempre gente en situación de inferioridad. No pares. No hay amigas de Fabiola ahí, está la chica que la peina".

Ahí, tendió un manto de sospecha sobre los encuentros que, a su juicio, se habrían hecho en reiteradas ocasiones en la dependencia del Estado: "Esa mesa ya estuvo puesta, esa comida no fue la única que tuvieron. Ponele que estaba más coqueta porque pusieron la gaseosa en una jarra de vidrio, pero se sentaron mil veces a comer ahí, y pusieron la frapera. No me cabe duda que ahí se reunieron 100 veces".

"Hay una desconexión. Acá lo que se está viendo es gente que entra en la política, con muchos años de trabajo en la política, para transformarse en eso. En una élite, en gente cree que a ellos no los toca la cuarentena", concluyó Tartu.