La pregunta de una entrevistada en Telefe Noticias, que quiso saber si había romance entre ellos, llevó a Rodolfo Barili (46) y Cristina Pérez (45) a terminar hablando de la versión (y la ilusión) que los une sentimentalmente en el mismísimo noticiero que conducen hace casi dos décadas. Con la expectativa generada desde que el periodista dijo "el Día de los Enamorados te repondo", Rodolfo y Cristina, ya conocidos como Rostina en las redes, esperaron al final de la edición nocturna del noticiero para referirse a lo que todos querían saber. Y en un extenso momento, sentados en un mismo sillón y con una pantalla gigante de fondo en la que se leía “el amor”, los periodistas no sólo no confirmaron un romance, sino que dieron a entender que todo es parte de la imaginación y el deseo de los televidentes. Pero se extendieron en contar por qué su relación está basada en el amor, aunque sólo sea de amigos y colegas.

“Nos parece insólito cómo hablar de eso acá. Nos conmueve el amor cuando nos paran en la calle y nos dicen ‘¿hay amor entre ustedes?’. Claro que hay amor por lo que hacemos, por hacerlo juntos”, aseguró Rodolfo. “Es una vida caminada junto a vos, son 17 años. Todo un récord”, expresó Barili.

Por su parte, Cristina se extendió sobre ese especial vínculo que formó con su compañero de conducción: “Claro que nos queremos. En un punto, nos sentimos obligados a dar este momento íntimo sobre nuestra relación porque es lo que sentimos que pasa del otro lado. Y si les pasa a ustedes, de alguna manera, nos está pasando a todos juntos. Les pertenece a ustedes esto que construimos acá”, aseveró.

"A nosotros nos hace sentir muy pequeñitos toda la ilusión de los que, en estos años, nos mostraron algo que no veíamos, pero que nos pasaba todo el tiempo. Unieron nuestros nombres y nos convirtieron en Rostina. Y nos dimos cuenta de que habíamos construido algo juntos, que pasaba del otro lado, y que generaba esa ilusión de que nos ves juntos y querés que siempre estemos juntos", continuó la periodista.

“Para nosotros no es normal ser nosotros la noticia”, siguió Pérez. Y remarcó: “En este mundo donde todo se maquiniza y nos convertimos en un like en una red social, que el amor genere algo, que se genera un vínculo donde está en juego lo humano, entre ustedes, nosotros y nosotros dos en este momento de la vida, nos cambió para siempre y no lo podemos creer”.

“Sin el amor que tenemos entre nosotros no hubiéramos sido capaces de postergar nuestras vanidades individuales, nuestro problemas a la hora de entrar al estudio y hacerlo bien aunque tengamos una discusión pendiente”, se extendió Cristina, poniendo en contraste que no existe amor romántico.

“Hemos tenido crisis como tienen las relaciones profundas de la vida", agregó luego. "Si te llega el amor que nosotros nos tenemos, significa que algo hicimos bien", finalizó, antes de presentar a Axel en el piso para que cante Amo, uno de sus éxitos.