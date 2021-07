Cristiana Sinagra, muy fuerte contra Cinthia Fernández por la polémica con Diego Junior: "Una gallina es más inteligente"

El repudio que manifestó Cinthia Fernández contra Diego Junior por el video que el hijo mayor de Diego Maradona publicó besando en la boca a su hijito, desató una furiosa reacción de Cristiana Sinagra, la madre del italiano. Por eso, envió un mensaje de voz para que salga al aire en Intrusos y de esa forma defender a su familia y fustigar a Cinthia.

Primero, la panelista de Los Ángeles de la Mañana había tuiteado: "¡Me da mucho asco este tipo! Esto no es normal. Que alguien haga algo ya. Asco, asco y asco".

Entonces, al postear ese mismo tweet en su cuenta de Instagram, Sinagra replicó: "Esta es la señora Cinthia Fernández, madres de tres nenas, que insulta a mi hijo violentamente porque besó a mi nieto. Declaro algo fundamental: ¡no me conoce ni a mí ni a mi hijo! Ahora lo dirá ante un juez con la esperanza de que se acabe esta injusticia gratuita y esta vergüenza. ¡No juzgue y no insulte sin saber! ¡Especialmente no insulte!". Además, publicó una imagen de Cinthia besando la boca a una de sus hijas para marcar la contradicción.

"Deseo con todo el corazón que mi hijo la denuncie, así podemos ver el asco que es, si nosotros o ella que se permite insultar". G-plus

Sin embargo, Cristiana además se desahogó en un audio que pasaron al aire Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en América en un italiano apenas comprensible debido al fuerte enojo que expresaba: "Mando la foto del posteo de esta señora ilustre, reina, princesa, Cinthia Fernández que se escandaliza porque mi hijo le da un beso a su hijito, Diego Matías. Si se avergonzaba, el asco seguramente es de ella, no de mi hijo".

"Porque cuando una persona pública se permite atacar por un beso a un niño y ofender de esta manera significa que estamos en un nivel bajo, estamos ante un pequeño cerebro, como el de una gallina. Quizá una gallina sea más inteligente que ella. Que no se permita más ofender a mi hijo, porque ella no sabe el señor que es mi hijo. Porque mi hijo es un señor, un excelente padre, un joven maravilloso, y ella no come en nuestra casa, no nos conoce y no se le puede permitir hablar", aegregó indignada.

"Deseo con todo el corazón que mi hijo la denuncie, así podemos ver el asco que es, si nosotros o ella que se permite insultar. Estoy disgustado por tanto odio que existe en Argentina con mi hijo. Estoy disgustada, asqueada, sin palabras por la maldad que existe, por la maldad sin piedad que le dijeron a mi hijo", cerro Cristiana Sinagra contra Cinthia Fernández.