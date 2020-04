Cris Morena se emocionó al contar la señal que recibió de su hija Romina Yan días atrás: "La tenía ahí"

Uno de los momentos más emotivos de la última emisión de PH Podemos Hablar tuvo como protagonista a Cris Morena, quien contó con amor y emoción de su hija Romina Yan, quien murió en septiembre de 2010.

Cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasen al punto de encuentro del ciclo aquellos invitados que reciben señales de los que ya no están, Cris contó una situación muy especial que había vivido días antes.

“Es una me pasó hace cuatro días, muy fuerte. Yo creo que Romina está en las mariposas y los colibríes. El colibrí es un pájaro de sanación, me impresiona ese pájaro mariposa que no se sabe cuándo se detiene”, comenzó su relato.

"Quise agarrar el colibrí hasta que lo agarré. ¡No te puedo explicar lo que me pasó! No te lo puedo explicar… La toqué, la tenía ahí" G-plus

Y continuó: “Estoy en la mesa de casa, escucho un ruido raro y veo que se metió un colibrí en casa, estaba entre la ventana y el roller. Lo quise agarrar hasta que lo agarré. ¡No te puedo explicar lo que me pasó! No te lo puedo explicar… La toqué, la tenía ahí”, dijo con la voz entrecortada.

“Le pude sacar una foto para tenerla siempre. Dicen que es muy difícil agarrar un colibrí. Se dejó agarrar, ¿entendés? Lo llevé afuera, lo solté y dije 'gracias hija'. Sigue viniendo pero no entra. Tengo millones, deténganse porque lo no manifestado nos sostiene todo el tiempo”, cerró Cris, mientras todos la escuchaban emocionados.