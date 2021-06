Cris Morena confesó que Luis Miguel quiso seducirla: "Me dijo que no le importaba nada que estuviera casada"

El aniversario por los 30 años de Jugate conmigo fue celebrado por Cris Morena con una visita al ciclo de Jey Mammón. Allí recordó la vez que Luis Miguel quiso conquistarla cuando viajó a entrevistarlo para su recordado programa.

“Entrevisté a mucha gente. Luis Miguel me invitó a Los Ángeles”, recordó en Los Mammones, haciendo que el conductor indague en si había pasado algo. “Este muchacho no respeta nada”, acotó Gabriel Schultz, en relación a que la productora estaba casada por aquellos años con Gustavo Yankelevich. “Pero vale la pena que no respete, en algunos casos”, remató con humor.

“Me miraba a los ojos, me cantaba canciones y muchas cosas”, rememoró, para terminar confesando que en aquella nota que le realizó “El Sol” fue muuuy directo con ella. “Yo le dije que estaba casada y me dijo ‘no me importa nada’”, reveló, con una carcajada.

