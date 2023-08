Como revelación absoluta de Canta Conmigo Ahora y figura en ascenso de la música, Crash (27) fue la artista que tuvo el privilegio de cantar en la entrega de premios a Los Más Clickeados 2022, y habló con Ciudad sobre su carrera profesional y su vida personal.

"Para mí es una gran oportunidad, una gran visibilidad y estoy muy agradecida", expresó con humildad en una relajada entrevista tras su recital.

Divina con su look rockero de llamativo vestido nimal print en tonos amarillos, fucsias y violetas, súper al cuerpo y con detalle de tiras a los costados, se robó la mirada de todos en la gala del hotel Marriot Buenos Aires.

Crash, la revelación de Canta Conmigo Ahora, habló de su soltería: "Me permito conocer gente"

Es que más allá de que del osado outfit sin ropa interior a la vista, la autora de En busca del amor se confesó respecto de su situación sentimental: "Estoy soltera. Pero estoy muy bien en este momento. Me permito conocer personas nuevas, o lo que sea. Pero la verdad es que no estoy buscando nada serio porque estoy muy bien".

CRASH REPASÓ SU CARRERA ANTES DE LLEGAR A CANTA CONMIGO AHORA CON MARCELO TINELLI

Luego, Crash recordó los hitos en su trayectoria que comenzó a sus 13 años y que la llevaron a integrar el jurado del programa de Marcelo Tinelli: "Lo que se ve en la pantalla no es solo eso, sino que uno viene trabajando, remándola. Tengo canciones, compongo para proyectos, estuve en el Quilmes Rock. La verdad es que estoy viviendo un gran momento y me pone muy contenta".

"Me permito soñar en grande. Sueño con recorrer el mundo, llenar un River, pero cuando sucede una dice 'wow. Esta no me la esperaba', y el Quilmes fue muy especial", continuó.

Por último, Crash se alegró por "una reversión muy interesante" de un hit "de Sandro" y "que se viene en diciembre".