Coti Romero opinó de la nominación a Gran Hermano en los Martín Fierro y se despachó con un reclamo

Coti Romero aprovechó su paso por A la Barbarossa para hacerle un picante reclamo en vivo a Aptra, tras afirmar que no fue invitada a los Martín Fierro, premiación que se llevará a cabo el 9 de julio en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.

La correntina fue uno de los participantes más atractivos de Gran Hermano 2022, reality que encabeza la lista de favoritos para ganarse la estatuilla de oro, pero se quedó afuera de la premiación.

PICANTE RECLAMO DE COTI ROMERO A APTRA

Georgina Barbarossa: -¡Está nominado Gran Hermano para el Martín Fierro!

Coti Romero: -No sé, a mí no me invitaron.

Georgina: -¿Cómo? ¿En serio no te invitaron? ¿Te gustaría ganarlo?

Coti: -Sí, yo creo que lo va a ganar. Sin dudas, va a ganar Gran Hermano.

Georgina: -Para mí también. ¿Y te imaginás ahí? Vos plasmate en el escenario, recibiendo el Martín Fierro.

Coti: -Sí, con un vestido brillante.