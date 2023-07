Coti Romero hizo un fuerte descargo en redes y pidió respeto: "Esto se está pasando de los límites"

Coti Romero hizo un fuerte descargo en redes sociales y les pidió a sus seguidores que no crean lo que otros dicen sobre ella. Muy enojada, pidió más respeto y remarcó que esta situación ya está superando los límites.

La joven afirmó que está harta de escuchar las múltiples versiones que surgieron luego de que confirmara su separación con Alexis "Conejo" Quiroga y que hoy por hoy solo está enfocada en cuidar su salud mental.

"Esto está pasando los límites... Me parece totalmente ridículo tener que estar pidiéndole respeto a la gente que se supone que es la que más tendría que respetar nuestros momentos. RESPETO ante TODO", comenzó, muy enojada.

COTI ROMERO HIZO UN CONTUNDENTE PEDIDO EN INSTAGRAM

"Dejen de inventar cosas que yo dije, que hice, que no hice, deje de meter a mi familia y a mis amigas en esto, que no hicieron más que acompañarme y jamás tuvieron malas intenciones con nadie. Nuevamente, RESPETO".

"Dejen de meter a otras personas. Si no lo escuchan de mi boca o no lo pongo en mis redes, no lo crean, no tengo vocera ni vocero, no tengo alguien que me maneje las redes y solo mi familia y mis amigas son mis confidentes".

"Dejen de exigirme que haga cosas, no hay algo que me chupe más un huevo que lo que puedan opinar, acá me importa lo que yo quiera y sienta, para mí, primero está mi salud mental".

"Respeten mis decisiones, porque son mías y, justamente, soy yo quien está viviendo esto. Es mi vida. Ni mi familia, ni mis amigas les van a decir cosas que yo no quiera que se digan... Estoy cargando energías para volver pero gracias a Dios y a la gente que me ama, estoy bien", sentenció Coti, que se alejó de los medios tras su separación de Conejo para refugiarse en sus seres queridos.