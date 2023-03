Coti presumió muy enamorada de su novio El Conejo: "Ay, qué lindo"

Coti y El Conejo de Gran Hermano no ganaron el reality, pero se llevaron mucho más de lo que esperaban. En principio, un noviazgo que avanza a paso firme a medida que pasan los meses.

Muy enamorada, así se muestra la exhermanita de su pareja, con quien comparte tanto programas de televisión como su día a día. También, cenas románticas de las que hace eco en Instagram.

"Ay, qué lindo... Se hace el distraído... Hola". G-plus

En esta oportunidad, Coti filmó a su novio mientras cenaban en un restaurante y lo piropeó. "Ay, qué lindo... Se hace el distraído... Hola", le dijo a su novio en el clip, a quien le obsequió el emoji que simula estar enamorado.

MARIANELA MIRRA VOLVIÓ A DISPARAR CONTRA MARCOS DE GRAN HERMANO 2022

Si bien no participa en los debates de Gran Hermano, Marianela Mirra comparte con sus seguidores todo lo que piensa sobre los participantes que dieron que hablar desde que ingresaron al reality de Telefe. Y en esta oportunidad, la joven volvió a disparar contra Marcos Ginocchio.

A través de las redes sociales, la ganadora de Gran Hermano 2007 fulminó al “Primo”: "El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta Poggio y mucho menos a Camila Lattanzio. Hacer los desplantes que él hace, no es de caballero", lanzó en Instagram Stories.

“¿Qué le pasa con las mujeres a ese flaco? Déjense de jod... Ojalá se vaya Marco de GH, por misógino", agregó, sin filtro, dejando el claro que el hermanito no forma parte de sus favoritos para que se consagre campeón de esta edición.