Coti le confesó a Julieta que tuvo relaciones con Alexis en Gran Hermano: "Con las cámaras y todo, igual lo logró"

Luego de que Juliana Díaz y Maximiliano Giudici se conviertan en la primera pareja de Gran Hermano 2022, Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga le siguieron los mismos pasos.

Y a juzgar por la conversación intimida que tuvo Coti con Julieta, los hermanitos habrían dado un paso más en su relación: “Me dijo que no quería que me aleje de él, que en un momento pensó en alejarse de mí y pensó en no hablarme más, pero que no pudo porque me quiere mucho”, le contó Constanza a su amiga, sobre su reconciliación con Conejo.

Fue entonces que, segundos después, le reveló que hubo intimidad con el joven: “¡Ya lo hice! Es lo más, ¿entendés? Como conocía todo y nosotros ni no conocemos, es la primera vez. Sin hacer ruido, es una cosa que no me suele gustar, quietitos, muy quietitos, con las cámaras y todo, e igual lo logró”, detalló Coti feliz, a lo que Juli la abrazó, feliz de su iniciativa: “¡Te felicito!”.

¡Están a full!

JULIANA Y MAXI, MUY MIMOSOS EN LA PILETA, A MENOS DE UNA SEMANA DE ENTRAR A GRAN HERMANO 2022

A poco de que Juliana Díaz y Maximiliano Giudici se convirtieran en la primera pareja de Gran Hermano 2022 después de que las cámaras del reality los grabaran dándose su primer beso, los jóvenes siguen afianzando su relación.

Así se pudo ver en El noticiero de Telefe donde mostraron una escena dentro de la casa donde se los ve a Juliana y Maxi, muy mimosos y cómplices en la pileta mientras disfrutan de una tarde calurosa a pura pasión.

Maximiliano tiene 35 años y es oriundo de Córdoba. Es propietario de un hostel y está divorciado. Vivió en Brasil y México, donde puso un hostel pero la pandemia lo fundió. Sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor: “Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa”, había dicho en el día del debut.

Por su parte, Juliana tiene 31 años y es de Venado Tuerto, Santa Fe y vive sola con su mamá: “Es increíble cómo las personas siempre terminan haciendo lo que yo quiero. No salgo a comprar el pan sin estar maquillada”, había dicho en su presentación.