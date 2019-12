Costa contó el confuso episodio por el que quedó detenida años atrás: "Estuve presa por estar vestida de mujer"

Corría 2012 y la Argentina era, como cuenta Costa, "otro país", ya que aún no había sido sancionada la Ley de Identidad de Género.

Fue en ese contexto tan diferente al actual que a la humorista le tocó vivir una experiencia desagradable al ser detenida por la policía en una situación confusa. "Estuve presa por estar vestida de mujer", le reveló la artista a revista Pronto.

¿Cómo fue el lamentable episodio? Costa relató que ocurrió mientras iba conduciendo el auto, a la vuelta de su trabajo: "Me pararon y me inventaron una causa para llevarme. Dijeron que había sido la campana en un robo y por eso me mandaron en cana".

Efectivamente el robo había sucedido, pero Costa no tenía nada que ver. "La historia fue así: frené en un semáforo, me estaban limpiando el vidrio y enfrente justo estaban robando", explicó.

"Entonces alguien llamó a la Policía y dijo: 'Hay una travesti que es campana'. Hice una cuadra, me detuvieron y me llevaron presa a la (Comisaría) 50 de Flores. Y de ahí, a Tribunales. ¡Fue horrible!", señaló la artista, que estuvo detenida un día y medio.

En esas horas presa, Costa comentó que vio "todo lo que no quería ver de la Policía". "Era todo corrupción y tenía que pagar para que me dieran una celda, pagar para que me dejaran llamar a mis amigos, pagar para tal cosa. ¡Horrendo! Gracias a Dios lo puedo contar con humor y hacer chistes sobre esto", cerró.