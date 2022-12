Con corset y transparencias, la China Suárez cantó con el Polaco y se reencontró con Rusherking

El Polaco cerró el año con un show en La Trastienda y tuvo como invitada a la China Suárez, con quien cantó el hit Ya no quiero verte.

Acompañada por Ruskerking, con quien se reencontró luego de su viaje a México, la China se mostró feliz.

La China deslumbró con su look: un mono con transpareencias, corset y bucaneras negras. Al final del show, se fue en auto con Rusherking.

Fotos: Móvil Press

NICO CABRÉ CONTÓ CÓMO CHINA SUÁREZ ELIGIÓ EL NOMBRE DE SU HIJA RUFINA

Nicolás Cabré rememoró un momento especial antes de que naciera Rufina, la hija que tiene con China Suárez.

"La verdad que había dos opciones, pero cuando (la China) me dijo Rufina me gustó. Creo que lo sacó de un libro de nombres. No tuvo tanta magia. Fue como este me gustó, listo", relató Cabré.

Fotos: Móvil Press