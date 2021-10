Cora Debarbieri reveló el detrás de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Él le dio todo lo que ella pidió"

Cora Debarbieri fue elocuente a la hora de explicar la sorpresiva reconciliación de Wanda Nara con Mauro Icardi, a poco más de una semana de que descubriera la supuesta infidelidad con la China Suárez: "Mauro le dio absolutamente todo lo que Wanda le pidió".

Contundente, la panelista de A la tarde completó la información que le llegó a su teléfono de allegados a la mediática: "Las cláusulas en ese ida y vuelta son varias, y todas las puso Wanda, muy bien asesorada".

Escéptica, Debarbieri se indignó: "Ahora, yo me pregunto. ¿Si le dio todo? Y todos dijimos acá que se refería a un tema económico, que fue lo primero que se nos vino a todos a la cabeza, disculpen que sea tan ilusa, pero la parte del amor, la familia, ¿dónde queda?".

En su comunicado en Instagram, Wanda había blanqueado cómo evitaron el divorcio: "Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí'. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él".

La teoría de Luis Ventura sobre la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Instantes antes, Luis Ventura había analizado sin filtros: "Acá parecería que Wanda tomó las decisiones, que Icardi también, ¡pero se terminaba el negocio! 50 millones de euros pagaron por Icadi".

"El tipo no figura en ningún lado, un juega nunca, no hace goles, el PSG empató 0-0 (el domingo el clásico contra el Olympique de Marsella), lo cag… a botellazos en la cancha, se terminaba la historia. Fue Wanda (a la cancha) y nadie le dio pelota. El negocio se terminaba. Hacían esto, o chau Mauro Icardi, Wanda Nara y se terminaba la guita. Esa es la verdad, le Mauro le dio todo, pero se quedaban sin un mango", concluyó Ventura.