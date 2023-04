Contundente reacción de Wanda Nara al escuchar las constantes indicaciones de Betular a los participantes de MasterChef: "No los estás ayudando"

Si bien el objetivo de Damián Betular fue subirse al balcón para mirar cómo iban las preparaciones de los participantes de MasterChef y ayudarlos, Wanda Nara no vio con buenos ojos la actitud del chef… ¡y se lo hizo saber!

“Damián, bajá y ayudame que se tiene que apurar porque queda muy poco tiempo”, fue el pedido de la conductora del programa de Telefe al jurado, al escuchar todas sus indicaciones a los chicos.

“Vos lo entretenés, no los estás ayudando. No tienen tiempo, eh”, agregó la hermana de Zaira Nara, tratando de que los concursantes no se distraigan con nada y puedan terminar a tiempo su plato. Tras escucharla, Betular se defendió: “¡Los estoy ayudando!”.

“Yo sólo les recomiendo que se empiecen a apurar porque no van a allegar. ¡Quedan 5 minutos!”, cerró Wanda, quien siguió de cerca el minuto a minuto que le quedó el grupo antes de lucirse con el resultado final.

¡Qué momento!

LA SORPRESA DE ANTONIO LÓPEZ AL VER EL INGREDIENTE OCULTO QUE LE TOCÓ COCINAR EN MASTERCHEF

Fue un verdadero desafío al que se enfrentaron los participantes de MasterChef al tener que elegir al azar diferentes ingredientes que pasaron a través de una cinta transportadora (que estaba instalada en el medio del estudio) para deleitar al jurado con su plato especial. Y sin ocultar su asombro, Antonio López se confesó al ver que en su paquete había langostinos.

“¿Si estoy contento con lo que me tocó? No. Nunca en mi vida vi, toqué, ni comío un langostino”, fue la reacción del concursante, quien debió manipular ese sofisticado alimento por primera vez en su vida.

Pese a las dificultades, Antonio no dudó en pedirle ayuda a su compañero, Rodolfo Vera Calderón, a quien acudió para que le enseñe la técnica correcta para cortar los langostinos que después presentó ante Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.