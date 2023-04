Contundente reacción de Lucas Benvenuto tras los rumores de que podría estar en el Bailando: "No aceptaría ninguna propuesta"

En medio de los fuertes rumores que indicaban que Lucas Benvenuto había sido tentado para ser parte de Bailando 2023, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por América, después de las repercusiones que despertó su denuncia por abuso a Jey Mammon, el joven recurrió a las redes para despejar cualquier duda.

“Debido a la cantidad de mensajes y llamadas que estoy recibiendo me veo en la obligación de aclarar lo siguiente en un día como hoy que es el día del patinador y era síntoma de alegría para mí…”, comenzó diciendo Lucas en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos me hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Ushuaia. Tengo proyectos personales. No voy a ir a ningún bailando por un sueño. ¡No!”, agregó.

Y cerró, tajante: “Ya saben, no aceptaría ninguna propuesta. Ahora, me gustaría decirles algo: ¿qué tendría de malo que reciba una propuesta?, ¿Qué tendría de malo que acepte? Nuevamente se pone a las víctimas de abuso en la oscuridad. ‘No podés tener familia’, ‘no podés sonreír’, ‘no podés tener pareja’, ‘no podés irte de viaje’, ‘no podés ser feliz’. Basta de pensar que, por haber pasado por lo que pasamos, nos tenemos que privar de todas las cosas hermosas que tiene la vida, como ser feliz, por ejemplo. ¡Me lo merezco, al igual que vos!”.

FILOSO ANÁLISIS DE CARLOS MONTI AL HABLAR DE LA DENUNCIA POR ABUSO DE JEY MAMMON

Luego de varios días de intensos debates sobre la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammon por abuso, Carlos Monti fue contundente al opinar de cómo será el futuro del conductor en los medios.

“Hoy no lo veo a Jey Mammon con margen para volver a la televisión. Va a ser muy difícil que alguien se juegue para llamarlo para que esté en un programa, por más que él diga abiertamente que quiere volver”, comenzó diciendo Monti en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Creo que es casi irreparable que la opinión pública vuelva con Jey. Yo leí y releí la causa, la denuncia que hizo el pibe, una y mil veces, y todo arranca cuando él tenía 14 años, es muy complejo”, agregó.

“Sin mencionar que tener 14 o 16, para mí, es exactamente igual . Es imposible que no haya impacto cuando hay abuso y hay menores, sumado a que es imposible que la sociedad tome partidos en casos como este”, continuó.

Y cerró, tajante: “. Creo que va a seguir trayendo mucha información, develándose muchas cuestiones que hacen al tema de la relación con Lucas Benvenuto ”.