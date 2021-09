Contundente postura de Ximena Capristo sobre los besos en la boca de sus hijos: "Los que piensan mal tienen la mente podrida"

En medio del debate que despertaron los famosos por mostrarse dándose un beso con los hijos en la boca, Ximena Capristo compartió su postura en El club de las divorciadas y reveló cómo se maneja ella con Félix, el hijo que tiene con Gustavo Conti.

“¿Está bien besar a los chicos en la boca?”, fue la pregunta que desembocó en todo tipo de opiniones. Por su parte, la panelista dijo lo suyo en vivo: “También tendrá que ver la cuestión de género. Yo nunca tuve papá, entonces no sé si él me hubiese dado un beso en la boca. Pero yo con mi hijo me muestro siempre, le doy un beso en la boca porque lo amo con toda mi alma. Es un piquito, no es un chape”, comenzó diciendo.

En cuando a si Conti se maneja de la misma manera con su pequeño de 4 años, Capristo señaló: “A Félix no le gusta porque el papá lo pincha la barba, entonces Gustavo le da solo beso en el cachete”.

Ximena Capristo: "Es un tema muy personal, pero me parece que los que piensan mal es porque tienen la mente podrida". G-plus

“Capaz mi hijo viene, me abraza, me dice ‘te amo’ y me da un pico. ¿Y yo qué le voy a decir? ‘¿Ay, no me lo des?’. Ese amor que tiene tu hijo para con vos no es nada que esté sucio en la cabeza. Es un tema muy personal, pero me parece que los que piensan mal es porque tienen la mente podrida”.