La contundente orden de Marcelo Tinelli tras la partida de Jorgito Moliniers de La Academia: "A partir de ahora va a ser 'el innombrable'"

Marcelo Tinelli dio una contundente orden en contra de Jorgito Moliniers. Luego de que en La Academia mostraran parte de la participación del bailarín en el programa de Guido Kaczka a pesar de estar supuestamente lesionado, el conductor determinó que este es no es más bienvenido y lo bautizó como “el innombrable”.

“Es una recontra traición, Moliniers ni aparezcas por acá, ya está, es una daga al corazón, que el alta te la de Guido Kaczka hijo de mil…”, expresó el empresario indignado y Guillermina Valdés sumó: “Perdón, ¿no estaba tan enamorado de vos que me competía a mí? Porque va y hace los sketchs en otro lado, no entiendo”.

"Es raro, lo que hizo es tremendo. No quiero ni nombrarlo, a partir de ahora va a ser 'el innombrable'". G-plus

Entonces Marcelo se mostró más que indignado con el excompañero de Luciana Salazar. “Eso es lo que no entiendo, una cosa increíble, me trajo unos problemas familiares increíbles y el turro este se va a otro lado. Raro eso de ir repartiendo amor a todos los conductores, a mí me hace mal”, manifestó.

Más sobre este tema La dura advertencia de Marcelo Tinelli a Jorgito Moliniers tras su renuncia a La Academia: "Ni aparezcas por acá"

Hacia el final, Hernán Piquín consultó al equipo de la modelo si la decisión de irse fue de Moliniers o de ella y Tinelli terminó el tema ofendido. “¿Se fue o lo fueron?”, indagó el jurado de ShowMatch y el conductor sentenció: “No sé, es raro, lo que hizo es tremendo. No quiero ni nombrarlo, a partir de ahora va a ser 'el innombrable'”.