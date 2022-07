Contundente mensaje de Santi Maratea a Denise Dumas por sugerirle a una mujer que le podía conseguir una casa

Santi Maratea reaccionó con fuerza ante los dichos de Denise Dumas, que consciente de las acciones solidarias del influencer le sugirió a una mujer que podría conseguirle una casa.

"Ayer me re calenté porque me llegó el video de un programa donde hacen un móvil con una señora que está a punto de ser desalojada y le dicen que me pida a mí una casa", aseguró Santi a través de sus stories de Instagram.

Además de aclarar que los gobernantes tienen que ocuparse de los ciudadanos y de sus necesidades básicas, habló con firmeza de su enojo e hizo una tajante aclaración.

"Mucha gente interpretó mi enojo como si estuviera mal que me lo pidan a mí cuando se lo tienen que pedir al Gobierno. Pero ese no era mi enojo", sentenció.

SANTI MARATEA Y UN CONTUNDENTE MENSAJE A DENISE DUMAS

"A Denise Dumas no la conozco, pero creo que es la mujer más amorosa del país. Me pregunto si saben el poder que tienen en sus manos".

"Ellas mismas podrían conseguirle una casa a una mujer que está por ser desalojada. Y si no saben cómo hacerlo, yo puedo enseñarles”.

Antes de cerrar, aclaró que las personas que trabajan en los medios de comunicación, en vez de sugerir que él podría generar un cambio, deberían entender el "poder" que tienen para también formar parte de eso.

"Todos deberíamos poner algo de nosotros para que el país mejore, pero los comunicadores deberíamos aprovechar al máximo nuestro poder", sentenció.

Además, aclaró que el país está en un "grado de urgencia" y que "la gente la está pasando muy mal". Por eso, tanto él como quienes forman parte del medio tienen que reflexionar sobre su rol.