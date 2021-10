El contundente mensaje de Mica Viciconte a Nicole Neumann tras el reinicio del conflicto: "Tiene mi teléfono si quiere hablar"

En los últimos días se reactivó el conflicto entre Nicole Neumann y Mica Viciconte luego de que Carmen Barbieri cometiera una indiscreción involuntaria al contar que una de las hijas de la modelo se siente incómoda ante la novia de Fabián Cubero. Si bien no chocaron en los medios, la ex y la actual pareja del exfutbolista se lanzaron dardos a través de terceros y de las redes sociales, aunque la marplatense aclaró en Intrusos que la mamá de las nenas “tiene su teléfono”.

“Yo hice mi descargo y creo que fue claro y conciso, porque se juzga mucho, se dice mucho y a veces se muestra una realidad que no es, y ahí es donde me rompe las pelotas. Vuelve a pasar lo mismo, el maltrato, se volvió a decir eso de los malos tratos y llega un punto en que hay un límite”, dijo Mica frente a Alejandro Guatti, sobre su críptico posteo en las redes, y aclaró que ante todo hay que “cuidar a las menores”.

“Hace cuatro años que estoy en una relación. En cuatro años no pasó nada, no me ensucien más básicamente”, reclamó Mica Viciconte frente al cronista. “¿Vos sentís que Nicole es la responsable?”, le preguntó él y obtuvo una contundente respuesta destinada a concluir con el intercambio a través de terceros: “No sé, ella tiene mi teléfono por cualquier cosa”, le dijo la marplatense.