Contundente mensaje de Marcelo Tinelli a Guillermina Valdés tras su tenso cruce en ShowMatch: "Te disfruto a cada minuto como compañera"

La firme negativa de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli cuando el conductor de ShowMatch le pidió que pase al frente para desfilar dio paso a un nuevo y picante cara a cara entre la pareja.

Lejos de alimentar versiones de pelea o enojos, Tinelli le dedicó un contundente mensaje de amor a Valdés, con una foto tierna de esa misma jornada de trabajo, codo a codo ¡y sacándose chispas!

"Cada noche vuelvo a descubrir lo hermoso que es trabajar con vos @guillevaldes1. Te disfruto a cada minuto como compañera, me divierto con vos en cada frase, en cada mirada. Te amo", le escribió Marcelo a Guillermina en Instagram, dejando en claro que los cruces en ShowMatch son un juego y no se trasladan a su casa.

El martes por la noche, Guillermina Valdés defendió con fuerza su posición de no desfilar en el programa de Marcelo Tinelli porque es algo que la incomoda.

"Yo puedo elegir, ¿o no? ¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa? La mujer puede elegir hoy, y yo tengo la suerte de tener un hombre que me deja elegir qué hacer o qué no hacer. Soy una mujer privilegiada, ojalá todas tengan esa suerte", le dijo la jurado de La Academia a Tinelli ante su insistencia.

"Ya está, te estoy haciendo quedar súper. ¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos, dale amor. Andá a conducir, dale, dale. Tenés que meter tres parejas, dale", concluyó Guillermina sin complacer a Marcelo y firme en su elección.