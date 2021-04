Contundente mensaje de Gianinna Maradona luego de que Marian Farjat la tildara de "roba novios": "Hablás de mí y no sabés quién soy"

Mientras Gianinna Maradona disfruta de su romance con Daniel Osvaldo, Marian Farjat la tilda de "roba novios". Después de sus fuertes declaraciones, la ex GH 2015 volvió a referirse a la hija del Diez y reveló que le habría tirado onda a su ex, Brian Lanzelotta, cuando aún estaban de novios.

Después de las llamativas afirmaciones de la mediática, Gianinna compartió la significativa letra de uno de los hits de Leo García, Tesoro. Y destacó especialmente un párrafo que apunta contra las personas que opinan sobre las vidas ajenas sin saber demasiado.

"Hablás de mí y no sabés quién soy,

si estoy acá o me caí de un planeta,

como un cometa que nadie vio,

me ves a mí y creés que soy yo.

Hablás de mí y no sabés quién soy,

a quién amé y a quién odié de veras,

nunca sabrás si digo la verdad,

porque no sé qué mentira quisieras".

¿Indirecta?