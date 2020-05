Contundente mensaje de Agustina Agazzani tras bajarse del Bailando: "Se me ataca hasta con calumnias"

El noviazgo con Martín Baclini le abrió la puerta del Bailando 2020 a Agustina Agazzani, modelo cordobesa que ya participó del programa cuando era pareja de Gastón Soffritti. Sin embargo, tras darle su sí al programa, la joven dio un paso al costado, en medio de escandalosas peleas entre Cinthia Fernández y Baclini.

En ese contexto, y luego de que Mariana Brey contara que Agazzani se bajó del show porque tiene miedo que Cinthia cuente cosas de su pasado, Agustina reconfirmó en Instagram su renuncia, la justificó ¿y responsabilizó a Cinthia de su baja por calumniarla y atacarla en los medios?

El contundente mensaje de Agustina Agazzani:

"Muchas gracias a todos por los mensajes que me están haciendo llegar con respecto a mi baja del Bailando. Estoy inmensamente agradecida, una vez más, con el mismo. Quiero remarcar que gracias a un Bailando, siendo elegida como bailarina del staff, yo pude cumplir mi sueño de poder mudarme de Córdoba a Buenos Aires, y cada vez que pueda voy a recordar mis eternas gracias a Marcelo, Chato y Fede, y mis respetos hacia el programa.

Soy consciente de la oportunidad laboral que esto significa, pero como he dicho más de una vez, no me gusta el conflicto, nunca fue mi forma, ni lo será, y viendo que a pesar de mi respeto y ubicación, con lo que refiere al tema de mi actual pareja, se me ataca hasta con calumnias, prefiero hacerme a un lado, porque donde no puedo ser yo, entonces no es una oportunidad para mi.

Para mi era un trabajo (lo cuál es una bendición en éste momento) y una gran oportunidad para seguir creciendo profesionalmente, pero no me hace feliz el contexto en el que entro, mucho menos dónde mi contrapunto es una mujer, a la cual por defenderme a mí no me gustaría faltarle el respeto, no sería el mensaje que me gustaría dar en estos tiempos, de mujer a mujer. Y a su vez, callar y hacer oídos sordos a cada barbaridad que he escuchado decir de mi persona, tampoco es sano. No tengo ningún pasado oscuro, ni mucho menos oculto, estoy orgullosa de la mujer que soy, orgullosa de Agustina Agazzani. Cuando se dan con una piba laburadora y limpia en su historial, rompe mucho las pelotas y no queda más que inventar para tener algo que decir.

Trabajo desde chica y me he preparado hasta el día de hoy para ser todo lo que yo deseo ser a nivel profesional y la verdad que no me urge resaltar por un pleito que ni siquiera me corresponde.

Finalizando, quiero nuevamente dar las gracias con todo mi corazón por haberme considerado para ser parte de este Súper Bailando. Con todo mi amor y respeto digo ‘gracias’, una vez más, y espero sepan entender que acá no se trata de miedo a nada ni nadie, se trata de amor propio.

Gracias @marcelotinelli, @elchatoprada @hoppefede y al tremendo equipo que nos habían asignado y ya lo estaban dando todo y más @florpaludiok @nicoh.flei y Martín Baclini".