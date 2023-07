Contundente frase de Mica Viciconte sobre la denuncia de Indiana a Nicole Neumann: "A cierta edad no son influenciables"

Fabián Cubero y su hija, Indiana “bancaron” a Mica Viciconte en los Premios Martín Fierro 2023. En ese contexto, la panelista de Ariel en su salsa cuestionó con dureza a la Justicia por la denuncia que mantiene la adolescente de 14 años contra Nicole Neumann y respondió al cuestionamiento de que la niña sería influenciada.

"La Justicia es lenta y a veces no acciona bien. Ojalá que los que tienen que trabajar y estudiar bien el caso lo hagan", aseveró. "Sabemos que estamos en un país donde hay corrupción. No lo sé", lanzó, suspicaz.

Sin mencionar a Nicole, luego de la multa con la que fueron sancionados con el exfutbolista por mencionarla, fue muy picante. "Me llama la atención la lentitud para algunas cosas puntuales y para otras no", arrojó.

Foto: Web

MICA VICICONTE, FILOSÍSIMA HABLÓ DE LA ACUSACIÓN DE NICOLE NEUMANN DE INFLUENCIAR A INDIANA

“Muchos piensan que Fabián y la guerra con Nicole influyó en su hija”, indagó el notero del ciclo de Flor de la Ve, motivando una rotunda frase.

"Cualquier chico de cierta edad no es influenciable. No estoy hablando de este caso puntual", aseveró, distanciando su opinión para no tener una nueva multa de la exfigura de Los 8 escalones de los 3 millones.

"Yo lo único que quiero es paz. Solo Paz", cerró, sobre su deseo.