Contundente frase de Luciana Salazar sobre la paternidad de Matilda: "Para mí, ella no tiene padre"

Cada tanto, los rumores acerca de quién es el padre de la pequeña Matilda sobrevuelan a Luciana Salazar. Las versiones que apuntan a que el progenitor de la niña sería Martín Redrado, expareja de la modelo, se reforzaron en el último tiempo a partir de una foto que se conoció en la que se los ve a los tres juntos

Cansada de que la atosiguen con la misma pregunta, la exparticipante del Bailando brindó una entrevista a fondo a revista Caras en la que volvió a negarlo y dejó una terminante declaración.

"No voy a volver al mismo tema, lo expliqué 20 veces. Para mí, Matilda no tiene padre. No hay padre", dijo Luli. También, confirmó que se trató de un donante anónimo y, enojada, aclaró que volver a explicar cómo se dio su concepción "no tiene sentido".

"El que quiera creer que me crea y el que no, no", afirmó. Y agregó: "La gente cree en lo que quiere creer. Es un donante anónimo, nada más".

Acerca de la afirmación de Luis Ventura sobre la supuesta paternidad del economista, Salazar fue contundente: "Ya dije cómo era desde el día uno la situación. Si la gente quiere opinar otra cosa está en todo su derecho. Pero les importa un comino mi palabra".

¿Tema cerrado?