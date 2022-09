Contundente frase de Estefi Berardi sobre María Becerra tras escribirle a una influencer por J Rei

Para EstefI Berardi la reacción de María Becerra al llamar a Jazpincita por teléfono y recriminarle a la tiktokera su intento de seducción a su novio, J Rei, estuvo de más pese a que está de su lado.

"No tiene la necesidad de rebajarse a llamar a una piba que dice que le gusta el novio", arrancó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

En ese momento, Pampito acotó que la cantante era muy joven, y Berardi insistió: "Es chica, tiene 22 años. Pero no te podés hacer problema por cada una que dice…".

"No tiene la necesidad de rebajarse a llamar a una piba que dice que le gusta el novio" G-plus

Más sobre este tema María Becerra habló sin filtros de la supuesta infidelidad de Rusherking: "Me engañó y me enteré por TikTok"

"Está lleno de chicas que le gustan chicos que están con novias, uno tiene que confiar en su pareja, que es el que da cabida o no. Arreglate con tu novio. ¿Por qué va con la mina? No puede abrirle su corazón a una que no conoce que está diciendo eso. ¿Qué piensa?", concluyó Estefanía Beradi sobre María Becerra.

LA FUERTE REVELACIÓN DE JAZPINCITA SOBRE SU ENCUENTRO CON EL NOVIO DE MARÍA BECERRA

Primero, María Becerra le había pedido el número de teléfono por mensaje privado de Instagram a Jazpincita, y luego le pidió con buena onda que sea más sorora.

Más sobre este tema María Becerra estrenó Automático y recibió críticas de Seguridad Vial por las escenas de autos a toda velocidad

Entonces, la Iinfluencer publicó todo en su cuenta.

María Becerra primero habría encontrado un video de Jazpincita diciendo que le "gustaría estar con J Rei", de ahí que Berardi indagó a fondo.

"Tuve algo con J Rei, pero a María Becerra se lo negué porque estaba por dar el recital más importante de su vida en Río de Janeiro y no quería arruinarle el momento", reveló Jazpincita a Estefanía Berardi.