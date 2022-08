Contundente descargo de Aníbal Pachano tras contar que deberá ser operado de un tumor en la cabeza: "Hay que quitarle el estigma a esta enfermedad"

Hace algunos días, Aníbal Pachano reveló que deberá ser operado de un tumor en la cabeza.

En ese entonces, remarcó que decidió contarlo públicamente por dos puntos que para él son muy importantes.

En primer lugar, para que no le pregunten constantemente a su hija, Sofía Pachano, por su salud.

También, para que las personas pierdan el miedo y luchen contra sus enfermedades.

Luego de haber dado la noticia, hizo un fuerte descargo por la respuesta de muchos comunicadores.

FIRME DESCARGO DE ANÍBAL PACHANO CONTRA PARTE DE LA PRENSA

En diálogo con Gente, Aníbal Pachano aseguró: "Tomé la decisión de comunicar la noticia para que esta prensa no empiece con los dimes y diretes. Y que no inventen cosas que no son".

"Yo lo que quiero es que se desmitifique y que saquemos ese estigma de la palabra cáncer. Hay que dejar de verlo como un drama...".

"Siempre positivo", sentenció.