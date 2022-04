Contundente definición de la madrina de Fede Bal sobre sus novias: "Lejos, la que más me gustó es Sofía Aldrey"

Celina González Balcarce, la madrina de Fede Bal, habló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) del pasado amoroso del actor, dio una contundente definición sobre sus novias y destacó a Sofía Aldrey, su actual pareja.

“¿Qué opinás de Sofía, la novia de Federico?”, le preguntó Pampito y Celina, incitada al ciclo por el cumpleaños de Carmen Barbieri, respondió sin dudas: “Amo a Sofía, es lo mejor que le pasó en la vida”.

“¿Es la novia que más te gustó de todas las que tuvo?”, insistió Estefi Berardi la madrina de Fede aseguró: “Lejos, la novia que más me gustó es Sofía, la adoro, es una gran mujer y ella lo ama”.

Más sobre este tema Fede Bal contó si Sofía Aldrey se pondría celosa si viaja con Laurita Fernández: "Ella entiende que terminamos bien"

EL ESPECIAL PEDIDO DE CARMEN BARBIERI A LA MADRINA DE FEDE BAL

Celina González Balcarce, la madrina de Fede Bal, contó en la emisión matutina de Ciudad Magazine el especial pedido que le hizo Carmen Barbieri.

“Carmen me dijo ‘Celina, si a mí me pasa algo, si yo me voy, vos sos la mamá de Federico’ y yo le dije ‘obvio que siempre voy a estar al lado de él’”, contó en Mañanísima.