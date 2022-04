Contundente declaración de amor del nuevo novio de Lizy Tagliani: "Quiero decirle que la amo"

A un mes de terminar dolorosamente su relación de pareja con Leo Alturria, Lizy Tagliani recuperó la sonrisa con Sebastián Nebot, joven que conoció en 2016 y reapareció en su vida tras la ruptura para ganarse su corazón.

Luego de pasar una semana en Buenos Aires junto a la artista, el político se fue a Mendoza, de donde es oriundo, y le declaró su amor a Lizy en nota con Socios del Espectáculo: "Voy a volver pronto. Me olvidé el cepillo de dientes en su casa. Así que voy a volver. Lo importante es que estamos bien. Y quiero decirle que esté tranqui, que sea feliz y que la amo".

Antes de tomar el avión, Sebastián, quien aún no le puso título de novios al vínculo con Tagliani, agregó: "Estamos bien. Hay que cuidar a Lizy. Lo importante es que ella esté feliz y que estemos bien… Pasamos una semana muy linda".

LIZY TAGLIANI TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN TRAS SU DOLOROSA SEPARACIÓN DE LEO ALTURRIA

Pese al cariño con el que terminó su noviazgo con Leo Alturria, Lizy Tagliani tomó una drástica decisión para dejar atrás la relación y apostar al nuevo amor de Sebastián.

"No hablo de Leo. Del pasado no quiero hablar. Hace un montón que no nos vemos y nos tenemos bloqueados", dijo la actriz en nota con Implacables, dando vuelta la página.