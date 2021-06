Contundente decisión de la bailarina de Cucho tras sus fuertes declaraciones contra el Tucu: "Si De Brito me pregunta algo, no voy a hablar del tema"

Luego de las repercusiones que generó las fuertes declaraciones de Melody Luz, quien había acusado al Tucu López (el exnovio de Jimena Barón) de ejercer “violencia psicológica” contra ella cuando estaban en una relación, la bailarina regresará a la pista junto a Cucho Parisi y estará cara a cara de nuevo con la jurada de La Academia de ShowMatch.

Indagada por si tiene algún temor de cruzarse con Jimena luego de que ella remarcara que, en su caso, tuvo una “buena experiencia” en su noviazgo con el actor de Sex, Melody se sinceró en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine): “Cero, porque nunca hice ni dije algo en contra de Jimena. Me alegra muchísimo (que la situación de la artista haya sido distinta a la de ella)".

“Del tema yo no hablo más. No vine acá, ni la vez pasada ni hoy, a hablar de otra persona. No me siento parte de lo que es la farándula o el quilombo. Siento que estoy acá porque realmente me lo gane con mi laburo yo sola y no tengo ganas de hablar de otra persona que no sea de mi equipo”, agregó, tajante.

“Si me llega a preguntar algo Ángel de Brito, pienso decir lo mismo que estoy diciendo ahora. Es más, no quiero hablar más de este tema”, cerró melody, sin querer ahondar en sus dichos contra Tucu.