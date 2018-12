El regreso de Soledad Fandiño al país tras su separación de René Pérez fue con todo: la actriz se lució en Bailando 2018, donde no solo brilló en la pista sino que se sacó chispas con Laurita Fernández, actual novia de su ex, Nicolás Cabré.

Invitada a Intrusos, Soledad se mostró súper simpática y se animó al picante cuestionario de Jorge Rial y sus panelistas.

En un momento, el conductor hizo referencia al abrazo que se dieron Fandiño y Laurita en una de sus últimas galas en ShowMatch y comenzó un interesante ida y vuelta sobre su pasada relación con Cabré.

- ¿Le tiraste un tip a Laurita mientras la abrazabas? ¿Le dijiste ‘guarda con esto’? Ponele que yo voy a salir con Cabré, decime un tip, si me tengo que cuidar de algo o qué hay que tener en cuenta.

- Que te respetes a vos mismo y seas vos.

- ¿Dejan de respetarse cuando salen con él?

- No, no. ¿Dónde me metí? Bueno, disfrutalo, pasalo lindo. ¿Qué consejo te puedo dar?

- ¿No me tengo que cuidar de nada?

- No, cada uno tiene su relación. Las personas en las relaciones van aprendiendo cosas, cambiando y mejorando o empeorando. Es un vínculo de a dos.

- ¿Tuvo razón Laurita en ponerse celosa de Flor Vigna cuando subió la foto con Cabré? ¿Laurita pudo percibir algo que pasaba?

- No tengo idea, para mí eso fue una pavada, yo si estoy en una tira subo mil fotos.

- Pero conociendo a Cabré, ves esa foto, ¿pedís explicaciones por lo menos?

- Eh… No sé, en ese momento no existía Instagram (risas).