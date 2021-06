Contundente consejo de Laurita Fernández a una mujer quebrada en llanto por sentirse una "gorda horrible": "Pobres los que digan eso de vos"

En El club de las divorciadas, el talk show que tiene al frente a Laurita Fernández acompañada de tres especialistas, hay casos fuertes de mujeres que buscan reconstruir su vida. El caso de Marcela, una mujer que admitió que desde hace 10 años no tiene relaciones sexuales y que fue víctima de violencia de género, hizo que la animadora salga a apoyarla.

“Siento asco de mi misma. Me miro y me doy asco. No sé qué me pasa. Yo no era así. Será que tanto me lo dijeron y que tanto me lo creí”, empezó diciendo la mujer, conmovida.

“Yo, por ejemplo ahora, pienso que me ven a mí y del otro lado están diciendo ‘gorda de mier…’, ‘cómo te van a querer si sos una gorda horrible’”, lanzó, con un llanto de dolor mientras Laurita la consolaba. “Pobres de los que digan eso. Pobres”, se lamentó la conductora.

“Son las cosas que le dijeron y que vuelve a escuchar”, intervino Alessandra Rampolla, mientras Marcela se mostraba a flor de piel, “Ni siquiera me compro ropa porque no hay talles y es como tirar la plata, si total después…”, dijo, sin poder terminar la frase por la emoción.

El psicólogo Gabriel Cartañá dio un valioso análisis. “Es importante entender que la autoestima vos no la reconstruís apartir de la mirada del otro. Lo que vos te quieras y te valores no tiene que depender de lo que el otro miré o de lo que el otro te quiera, sino de vos. Desde ahí dejás de necesitar al otro y apartir de ahí empezás a elegir al otro. Vos tenés que elegirlo, no necesitarlo”, aconsejó.