Contundente consejo de Carmen Barbieri a Cinthia Fernández y Matías Defederico: "Tienen que reunirse con un psicólogo"

Carmen Barbieri no dudó a la hora de aconsejar a Cinthia Fernández y Matías Defederico, luego de enterarse de nuevos detalles de sus enfrentamientos.

"¿Por qué no se tratan? Hay psicólogos que tratan el tema familiar. Si todo va bien encaminado, pueden llevarse bien los padres sin ser pareja y las niñas van a tener un ambiente de paz, tranquilidad y alegría como se merecen", arrancó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

"Yo les estoy dando ese consejo. Un psicólogo neutral, que no lo conozca ni Cinthia ni Matías, que sea un desconocido. Pero no para que se arregle la pareja, sino para que la familia este bien", continuó respecto de los papás de Bella, Charis y Francesca.

"Tienen que hacer una reunión con un psiquiatra. Yo apuesto a los psiquiatras porque medican y todo, pero para una familia un psicólogo. Para los padres sería bueno un psicólogo".

"Se van a agarrar, imagínense las cosas que se van a decir. Pero es para que haya una unión familiar, que es muy importante", cerró Carmen Barbieri sobre la tensa relación de Cinthia Fernández y Matías Defederico, a cuatro años de su separación.

LA EXPERIENCIA DE CARMEN BARBIERI PARA ACONSEJAR A CINTHIA FERNANDEZ Y MATÍAS DEFEDERICO

Al dar su agudo punto de vista sobre cómo podrían resolver sus diferencias Cinthia Fernández y Matías Defederico, Carmen Barbieri recordó su duro aprendizaje tras su escandalosa separación de Santiago Bal.

"A mí me costó un año y medio estar bien con la familia, pero me di cuenta de que en ese tiempo perdí de ir a cenar, a asados, estar con los hijos de mi ex (Santiago Bal), con mi hijo. Estar todos juntos en familia y en tranquilidad. Porque las cosas de pareja ya pasaron".