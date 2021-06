Controvertida versión sobre Claudia Fontán y un tremendo momento con Lali Espósito: "Me clavó la uña y me dijo 'salí ya de acá'”

La polémica que generó Claudia Fontán en MasterChef Celebrity, donde se vio cómo juntaba una salsa de caramelo que se le había caído al piso y luego negaba todo ante los jurados , hizo que en las redes sociales refloten una supuesta polémica que la actriz habría tenido con Lali Espósito en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2016.

“Las redes se hicieron un festín y recordaron situaciones de Claudia Fontán que no dejaron buenos recuerdos”, presentó Rodrigo Lussich en Intrusos un video que se viralizó donde vinculan una anécdota que contó Lali en Cortá por Lozano con las llamativas imágenes de las actrices en la fiesta de Aptra.

“Yo entré rerelax, me pongo para la foto y había alguien que estaba sacándose sus fotos. Esta persona que estaba ahí me hace esto. ¡Es muy fuerte lo que estoy contando!”, dijo Lali en una nota que hizo con el ciclo de Vero Lozano en 2018, sin mencionar de quién se trataba y recreando el gesto.

"“Me agarró así del brazo, clava uña fuerte y apretando diente me dice ‘salí ya de acá’. Yo ahí me fui". G-plus

“Me agarró así del brazo, clava uña fuerte y apretando diente me dice ‘salí ya de acá’. Ahí la boluda, es decir yo, hace esto y se va”, relató. “Una amiga mía que estaba ahí dándole una mano a la gente de la organización me preguntó por qué había vuelto y le dije que iba a bancar afuera un ratito a que pase un poquito”, señaló, evitando decir nombres aunque si aclaraba que era alguien más grande que ella y que no compartía elenco de Esperanza Mía, la ficción por la que estaba nominada aquel año.

Los seguidores de Lali buscaron las imágenes de aquella alfombra roja de los Martín Fierro y llegaron al momento. Allí aparece una escena similar a la que relata Lali, donde entra a hacerse fotos mientras estaba en la alfombra roja la Gunda. Luego de saludarse las actrices un beso, la cantante decide retirarse rapidamente para que los fotógrafos puedan terminar de retratar a su colega.

“Esta historia no tiene que ver con lo que pasó en MasterChef, pero las redes se están haciendo un festín cayéndole a la Gunda y recuerdan estas cosas”, concluyó Lussich. ¿Es Claudia Fontán la de la polémica actitud con Lali Espósito?