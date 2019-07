Continúan las funciones de Santiago despierta en Teatro Border: charla con los actores

Santiago (Tupac Larriera) despierta una mañana y nota algo confuso: Una voz ha venido a cumplirle su deseo de entender a las mujeres. De esto trata “Santiago despierta” obra de teatro que tiene función todos los viernes 21 hs en el teatro border.

En una entrevista para Ciudad, los directores Lili Popovich y Agustín Aguirre, nos contaron un poco sobre cómo surge esta obra de teatro éxito del off.

Agustín Aguirre no solo es el director de la obra, sino también el autor, y le llevó 6 meses la escritura del guión. “Ante la constante denuncia de las mujeres respecto a la desigualdad, comencé a preguntarme qué de todas esas cosas yo hacía o contribuía para que sigan sucediendo. Hice una encuesta con varias mujeres y me sorprendieron sus respuestas. Comencé a notar que algunas de las cosas que a ellas les molestaban eran moneda corriente, que estábamos acostumbrados por legado a comportarnos así. La que más me llamó la atención fue 'Siento que los hombres me respetan más cuando tengo novio', me quedé atónito. Reflexioné y me pareció genial ponerlo en escena. ¿Cómo puedo explicarlo mejor que mostrándolo? Pensé", desarrolló ante la consulta sobre cómo surgió la idea creativa..

Tupac Larriera es el protagonista de la obra y es posible que todos los recordemos por haber sido el hijo de Guillermo Francella en la serie “El hombre de tu vida ”. Tupac fue elegido por casting y confesó haberse dado cuenta de cuan machista era: "Hay gente que fue criada bajo el machismo y uno no puede pretender cambiarlo en una semana. La esperanza son los más chicos y los padres. Los padres deben comenzar a escuchar a sus hijas e hijos y dejar de encasillar las actitudes o actividades según su sexo”, analizó.