El consejo de Wanda Nara a una participante de MasterChef que confesó sentirse mal por los comentarios negativos que le llegan: "No les hagas caso, bloqueo y un besito"

Además de chequear cómo se desenvuelven los participantes en la cocina antes de presentar sus platos ante Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Wanda Nara se encarga de conocer más a fondo la vida de los concursantes. Y en una profunda charla con María Sol Ferrero, la conductora la aconsejó para que no le afecten los comentarios negativos que le llegan por las redes.

Así fue el profundo ida y vuelta de Wanda y María Sol en el programa de Telefe:

Wanda: -¿Qué es lo que no te aguantás?

María Sol: -La gente que opina de afuera, me cuesta mucho eso.

W: -Lo que tenés que hacer es encerrarte en una ventana y concentrarte en vos.

M: -Sí, el tema es que vengo de un pueblo muy tranquilo. Te escriben cosas horribles y no estoy todavía preparada.

W: -Eso es un poco de bullying.

M: -Es el hater.

W: -Es muy feo, pero no tenés que hacerle caso a nadie. Mientras vos sepas quién sos vos, los tuyos y los que te conocemos, los que opinen los de afuera… fuera. No les hagas caso. Hay un montón de gente que, seguramente, se moriría por estar en tu lugar y, en vez de hacer algo por lograr eso, buscan machucar el árbol y esa no es la manera.

M: -Hay gente de todo tipo.

W: -¡Dale, con todo y no hagas caso! Bloqueo y chau. Un besito para todos.

M: -Sí, estoy aprendiendo eso. ¡Muchas gracias, Wanda!

LA REACCIÓN DE GASTÓN DALMAU CUANDO LE PREGUNTARON A QUÉ JURADO DE MASTERCHEF QUISO MENOS

Luego del furor que causó la visita de Gastón Dalmau (uno de los ganadores de MasterChef Celebrity) entre los participantes que forman parte de esta nueva edición del programa de Telefe, el actor debió contestar una pregunta muy difícil sobre cómo fue su vínculo con los jurados en su paso por el ciclo.

“Bueno, Gas, contanos a quién querías menos de nosotros tres”, fue la consulta al hueso que le hizo Damián Betular, con Donato de Santis y Germán Martitegui mirando atentamente a Gastón, antes de dar a conocer su veredicto.

Fue entonces que, luego de mirar fijo a Germán, Dalmau no pudo contener la risa y se sinceró ante las cámaras: “Con el que más tuve cruces fue con el señor Germán”, lanzó despejando cualquier duda.

“Pero te saqué bueno”, le respondió el chef, que se sumó al divertido ida y vuelta con el exparticipante y el resto de sus compañeros. Y el joven cerró, sin escatimar en halagos para el jurado: “Pero me sacó bueno. Eso siempre lo reconozco”.