El consejo sexual de Flor Peña a Fede Bal y Bianca Iovenitti, tras el beso del actor con Lourdes Sánchez

El súper beso que se dieron Federico Bal y Lourdes Sánchez al final de su última presentación, sigue dando que hablar. Luego de que el Chato Prada, pareja de la bailarina, y Bianca Iovenitti (la novia del actor) reconocieran que ver esa escena fue fuerte, Flor Peña expuso su punto de vista.

Tras la performance de Iovenitti con Rodrigo Noya, Florencia Peña expuso su punto de vista tras ver su coreografía: "Bianca sos un fuego… Y tu novio se la pasa hablando de libertad sexual, porque yo lo he escuchado y lo he leído, entonces me parece que deberían tener una conversación acerca de eso. ¡Que estén equiparados!", analizó.

"Nunca hablé solamente de mi libertad sexual", agregó, previo a que Marcelo Tinelli hiciera chistes sobre la posibilidad de que la bailarina y el productor copien el mismo beso para la próxima gala. "Si son felices, que lo hagan", señaló el hijo de Carmen Barbieri, al escuchar al conductor.

"Tiene que ser equitativo, me encanta que sean libres pero que sea para los dos", cerró Peña, quien puntuó al equipo (que cosechó un total de 24 puntos) con un 9 y no escatimó en halagos para la dupla.